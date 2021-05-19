اقتصاد

“مؤسسة النفط” تبحث خطط وصول الوقود للمناطق الجنوبية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وكيل وزارة النفط والغاز رفعت محمد العبار، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، خطط المؤسسة وشركة البريقة لإيصال الوقود للمناطق الجنوبية.

كما بحث المجتمعون خطط شركة البريقة لإيصال الوقود المدعوم من قبل الدولة الليبية إلى كامل ليبيا، وخصوصًا المناطق الجنوبية والتي تعاني شُحًا في الوقود، إضافة لوضع خطط لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية.

وبدوره استعرض رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط خطط وبرامج الشركة، واطلاع الحضور على منظومة عمل الشركة بدءاً من المستودعات مرورا بشركات التوزيع ووصولًا للمستهلك النهائي، إضافة لعرض الأنشطة الهامة والمتمثلة في التسهيلات الخاصة بالمطارات لتزويد الطائرات في مجال النقل الجوي بكافة الاحتياجات في المواعيد المبرمجة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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