34.6 مليار دينار مقترح الحكومة لمرتبات 2021

تقرير 218

بالرغم من مرور نحو ثلاثة أسابيع على تسليم حكومة الوحدة الوطنية تقديراتها لميزانية عام 2021والمعدلة وفقا لتوصيات اللجنة المالية والتي بلغت قيمتها 93.8مليار دينار لم يعقد البرلمان جلسة لاعتمادها وسط توقعات بأن تكون هناك جلسة للنظر فيها خلال الأسبوع المقبل

وبحسب وثيقة تم تداولها عبر مواقع التواصل أظهرت أن باب المرتبات قدرته الحكومة ب 34.6مليار دينار فيما بلغت تقديرات باب الإنفاق التسييري 12.6مليار دينار

واحالت الحكومة ضمن التقديرات رؤيتها للانفاق على الباب الثالث المخصص للتنمية إذ بلغت القيمة المخصصه له20مليار فيما ستنفق الحكومة على باب الدعم 22.6مليار دولار

الحكومة وضعت ضمن تصورها في الميزانية المقدمة للبرلمان بأن باب الطواري سيخصص له 4مليارات دينار فيما رجحت أن تحقق الخزانة العامة إيرادات قدرها 109.4مليار دينار بفائض متوقع عند 15.8مليار دينار

اما عن مصادر التمويل فقد شمل مقترح الميزانية بأن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية لوحدها 89.3مليار دينار إلى جانب إيرادات سيادية أخرى بينها الضرائب و الجمارك و الاتصالات وغيرها

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