ميناء بنغازي البحري يعلن عن دخول عدد من السفن محملة بالبضائع

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري اليوم الإربعاء عن دخول سفينة نقل الحاويات (لونا أف) الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 61 حاوية بضائع متنوعة.

وكذلك تم دخول سفينة نقل المواشي(توليب) الوكيل الملاحي شركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 8000 رأس من الأغنام و 510 رأس من الأبقار .

والجدير بالذكر أن السفينة (أويا ستار) الوكيل الملاحي شركة النيل للتوكيلات الملاحية دخلت وعلى متنها 17000 طن من مادة الإسمنت السائب، بالإضافة ايضا إلى سفينة نقل السيارات (هايشن) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 966 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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