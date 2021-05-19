الأغا: توحيد السلطة التنفيذية لم يؤثر إيجابًا على الاقتصاد

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قلل رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، من تأثير توحيد السلطة التنفيذية على الملف الاقتصادي، قائلاً: “لا يوجد تأثير اقتصادي إيجابي لتوحيد الحكومات”.

الأغا أشار في تصريحات لموقع “المونيتور” الأمريكي، إلى استمرار أزمة تأخير رواتب الموظفين، موضحا أن المصرف المركزي –أبرز مؤسسة مالية في ليبيا- لا تزال تعاني من الانقسام بسبب سيطرة الصديق الكبير (محافظ مركزي طرابلس) لمدة 10 سنوات.

وأضاف أن نفوذ الكبير يعيق توحيد المصرف المركزي، ويعرقل عملية انتخاب محافظ جديد، والتي اعتبرها الخطوة الأولى في عملية توحيد “المركزي”، مبينا أنه سينتج عنها توحيد البيانات المالية وأرصدة المصارف التجارية وتسهيل شراء العملة الصعبة.

وأكد على ضرورة توحيد المصرف المركزي وانتخاب شخصية وطنية لإدارته حتى يتمكن من إجراء إصلاحات في سعر الصرف، وإزالة الاختلاف في سعر الصرف بين السوق الموازية والرسمية، وإتاحة العملات الأجنبية للجميع، والعمل وفق قانون المصارف وليس وفق أهواء المليشيات، على حد تعبيره.

ويعاني الموظفون والعمال في ليبيا من تأخير في رواتبهم لسنوات بسبب انقسام المؤسسات المالية، حيث أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأخر رواتب الموظفين، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لحقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.

وبحثت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء الماضي، سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية لدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.