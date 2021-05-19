الوطنية للنفط تتفقد موقع الحريق المحدود بمصنع الأمونيا الثاني

توجه مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لموقع الحريق المحدود الذى شب بغلاية الإستخلاص الحراري بمصنع الأمونيا الثاني، برفقة المدير التنفيذي للشركة الليبية النرويجية السابق عوض الصابر ومراقب عمليات الإطفاء بشركة سرت مصطفى موسى.

تم خلال الزيارة قيام جولة تفقد والإطلاع على الأضرار الناجمة عن الحريق ومناقشة الأسباب التي أدت إلى الحادث وتقييم الإجراءات التصحيحية التى اتخذتها الشركة بالخصوص لإرجاع المعدة للعمل وتفادى حدوث هذا الحريق مستقبلا.

وقد أكد بوخطوة على ضرورة القيام بتقييم للمخاطر بالطريقة الفنية الصحيحة و تنفيذ وإتباع الإجراءات التصحيحية الناتجة عن التقييم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية