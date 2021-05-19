وزير المواصلات في حكومة الوحدة يبحث مع وفد إيطالي المشاريع المراد البدء في تنفيذها

أخبارليبيا24

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي مع سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو آخر المستجدات بخصوص المشاريع المراد البدء في تنفيذها.

واستعرض الشهوبي – بحسب مكتب إعلام الوزارة – مع الوفد الإيطالي يمثل المستشار التجاري بالسفارة ميكائيلي روسيو، وهيئة الطيران المدني الإيطالي ورئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمطار طرابلس الدولي لويجي ديسوري – الثلاثاء – تسهيل الإجراءات الفنية والأمنية و اللوجيستية.

وناقش وزير المواصلات مع الوفد الإيطالي مشروع تنفيذ مطار طرابلس الدولي، ومشروع تنفيذ الطريق السريع (رأس أجدير-أمساعد).

وبحث الجانبان تدريب العناصر الوطنية في مجال السلامة الجوية والتفتيش الأمني للمطارات، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطارات وصيانتها.