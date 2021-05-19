رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يناقش مع مدير مكتب منظمة اليونسيف الأعمال والمشاريع التي تقوم بها المنظمة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر عمران بوجواري” اليوم الإربعاء اجتماعًا، مع مدير مكتب منظمة اليونسيف في بنغازي “نزهات رفيق.

تناول الاجتماع مُناقشة الأعمال والمشاريع التي تقوم بها المنظمة في البلدية، وكذلك البرامج والأعمال المُستهدف تنفيذها خلال عام 2021 م والتي من بينها تجهيز مقر ضمن حديقة عامة يكون خاص بالإطفال يُمكن من خلاله إقامة نشاطات تعليمية وترفهيه ودعم نفسي للأطفال .

ومن جهته أشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية على الدور الذي تقوم به منظمة اليونسيف من خلال دعم العديد من المشاريع التي تُعنى بالطفولة والجانب التعليمي والصحي في بنغازي .

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