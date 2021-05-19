محمد الحويج يتابع تنفيذ المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم أمس الثلاثاء مع لجنة التتبع والتحقق من الأدوية لمتابعة أخر المستجدات بالمشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية والمستلزمات الطبية.

تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة في تنفيذ المشروع والعمل على معالجتها وتحديد المهام والإختصاصات الممنوحة للجهات الإشرافية والرقابية والضبطية بالمشروع والعمل في دائرة متكاملة تضمن إنجاز المهام وتحقيق أهداف المشروع.

وأكد الحويج على أن المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية بالغ الأهمية لما له من دور في تنظيم عملية توريد الأدوية والمعدات الطبية ورفع مستوى الخدمات الطبية وضبط الأسعار مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق المشروع بأقرب وقت ممكن.

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