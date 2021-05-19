الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار بالمنطقة الشرقية تناقش سُبل التعاون الاقتصادي والإستثماري مع السفير المالطي لدى ليبيا

اجتمع مدير فرع الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية “عبد الناصر نجم” مع الوكيل والمدير العام للوزارة الخارجية المالطية والشؤون الأوربية “كريستوفر كوتاير” السفير المالطي لدى ليبيا “تشالير صاليبا” .

تناول الاجتماع مناقشة إمكانية استئناف حركة الطيران وعودة الخطوط المالطية للعمل عبر المطارات الليبية والتشاور بشأن فتح خط بحري بين الدولتين، وكذلك مباشرة القنصلية المالطية عملها بمدينة بنغازي، بالإضافة إلى المشاريع الإستراتيجية المستهدفة بالمنطقة الشرقية والفرص الإستثمارية بالمنطقة الحرة المريسة.

كما اتفق الحضور خلال الاجتماع على تنظيم معارض مشتركة وتسهيل حركة المستثمرين بين البلدين وعقد لقاءات بين رجال الأعمال خلال الأشهر المقبلة.

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