خاص: حيال اجتماع مجلس إدارة المركزي المرتقب..الحبري يقول :”كل شي في وقته”..تعرف على التفاصيل

نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية طباعة أكثر من مليار بروسيا لتوفير سيولة بشهر رمضان مؤكداً أنه خبر غير صحيح .

وكان مسؤول بإحدى المصارف التجارية قد كشف اليوم لصدى الاقتصادية عن دخول عملة مطبوعة للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية وتوزيعها كسيولة نقدية.

وحول تساؤلنا عن حضوره اجتماع مجلس إدارة المركزي القادم بعد استكمال لجنة سعر الصرف اجتماعاتها أكد الحبري رسمياً بعدم جاهزيته مضيفاً لصدى بالقول: نهاية الشهر سيتم ايضاح الأسباب بإذن الله .

وحول أن حضوره اجتماع مجلس الإدارة خاضع لتعيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكيل لوزارة المالية سواء وكيل وزارة المالية السابق “مراجع غيث” أو شخص آخر أو شخصية من طرف محافظ المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”، قال “الحبري”: “كل شيء في وقته”.

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