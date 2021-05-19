عون: نتوقع ترتيبات إيجابية لإنفاذ قرار زيادة مرتبات النفط 67‎%‎ .. تابع التفاصيل

أكدّ وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد إمحمد عون” في تصريحٍ له خلال لقاءه مع مكتب الإعلام والتواصل حول آخر المستجدات بخصوص قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67‎%‎.

حيث قال عون أن هذا القرار صادر منذ نهاية 2013، وللأسف لم يتم تنفيذه إلى الآن، ومنذ تولينا هذه الوزارة ونحن نبطل قصارى جُهدنا لمحاولة إنفاذ هذا القرار، ونتوقع أن تتم ترتيبات إيجابية بالخصوص، على أن يخضع كل هذا بالتأكيد لوضع الميزانيات والاعتمادات تفوق صلاحيات الوزارة.

ولكن الوزارة لم تتوقف عن التواصل مع كافة المستويات في الدولة الليبية لإنفاذ هذا القرار ولو بصورة جزئية بدايةً من هذه السنة.

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