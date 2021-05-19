خاص..وكيل وزارة الصناعة يصرح لصدى حيال تفاصيل استلامه مهامه اليوم

صرح وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين بحكومة الوحدة الوطنية “منصف الشلوي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول مراسم تسليم والاستلام اليوم .

حيث قال: اليوم كانت عملية تعارف أكثر من عملية تسليم واستلام تقليدية ، والسيد الوزير أبدى تجاوبه وارتياحه وكلفني بشكل مباشر بأكثر من ملف خاصةً فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية وتمت عملية التسليم والاستلام بسلاسة واللقاء كان تعارفي أكثر من أي شيء آخر وأنا سعيد بمباشرتي العمل .

وتابع بالقول: كانت لدي زيارة للمؤسسة الوطنية للتعدين وتم التعرف على الكثير من مواطن الخلل والعقبات المتواجدة أمامهم ، واتفقنا أن يكون هناك اجتماع يوم الإثنين القادم يضم مجلس الإدارة والإدارة العامة للمؤسسة الوطنية للتعدين .

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