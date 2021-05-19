وكيل وزارة النفط والغاز :الوزارة ملتزمة ببذل العناية اللازمة لدعم خطط المؤسسة في زيادة القدرة الإنتاجية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد دبيبة” يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر مايو الجاري اجتماعاً مع وكيل وزارة النفط والغاز “رفعت العبار” بمقر رئاسة الحكومة.

نوقش خلاله جمله من المواضيع الهامة وعلى رأسها بذل كل ما من شأنه أن يساهم في دعم المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها .

في هذا الصدد علق الدبيبة قائلا ” أن المؤسسة الوطنية للنفط عنصر أساسي لإحداث التنمية في البلاد داعياًوزارة النفط والغاز إلى إتخاذ خطوات في سبيل تذليل كافة الصعوبات التى يعاني منها قطاع النفط مع الدوائر الحكومية وعلى رأسها وزارتي المالية والتخطيط؛ وأيضاً لا يمكننا تحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير قطاع النفط” .

واضاف الدبيبة قائلاً ” نحن بحاجة إلى تكاتف الجهود ونقدر روح التضامن العالية التي يجب أن تعلو وأن تكون العلاقة بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط علاقة تكامل تدفعهم لتحقيق غايات الدولة في قطاع النفط والمتمثله في تطوير الصناعة النفطية وما من منصف ينكر ثبات المؤسسة الوطنية للنفط في وجه الصعاب والمحن التى عانت منها البلاد طيلة العقد الماضي.

وفي ذات السياق أكد العبار على أن وزارة النفط والغاز حريصة على تحقيق رؤية الحكومة وأن قطاع النفط يملك من القيم ما يمكنه من التكاتف والتعاون لأجل تحقيق غايات الحكومة في تطوير قطاع النفط الوطني “.

وقال العبار أيضاً ” أن وزارة النفط والغاز ملتزمة ببذل العناية اللازمة لدعم خطط المؤسسة في زيادة القدرة الإنتاجية وإصلاح البنية التحتية وبناء القدرات الوطنية وتأهليها لمواكبة التطور في الصناعة النفطية”.

وأضاف قائلا ” لقد اطلعني رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط على مشاريع ذات مؤملات عالية تضيف قيمة فعلية للاقتصاد الوطني ، وتعول المؤسسة الوطنية للنفط على دعم الحكومة في جلب استثمارات اجنبية لتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية فقد مرت المؤسسة بظروف استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية .

في نهاية الاجتماع تم الإتفاق على ترتيب اجتماع تقوم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم عرض متكامل إلى رئيس الحكومة يتناول الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة النفطية في ليبيا .

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