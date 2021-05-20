وزير الصناعة: نعمل على تحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى توطين الصناعة

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قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد بوهيسة نعمل على تحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى توطين الصناعة.

وأضاف بوهيسة أنه منذ استلامه لمهامه يعمل على البناء على المكتسبات الموجودة وإن كانت متواضعة وذلك لتطويرها وتنميتها وتحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى توطين الصناعة.

وأوضح وزير الصناعة – خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأول للجهات التابعة للوزارة – أن الوزارة تعمل على تحفيز الفرص الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين.

وشدد بوهيسة على أن المستثمر الصناعي سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا شريكًا أساسيًا ومهمًا في العمل على تنمية وإعادة تشغيل الصناعات المتوقفة أو إنشاء صناعات صغرى ومتوسطة مبنية على أسس علمية حديثه تعتمد الابتكار والإبداع والريادة منهجا لها وبطريقة منظمة.