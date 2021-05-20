ليبيا.. حديث منصّات الاقتصاد الكبرى بسبب عملة “بتكوين”

تصدرت ليبيا، خلال الأشهر الأخيرة، منصّات الاقتصاد الكبرى، عندما كان الحديث يدور حول العملات الرقمية.

وكالة “بلومبيرغ”؛ قالت إن ليبيا تتصدر الدول العربية من حيث تعدين “البتكوين” بنسبة 0,13%.

وأرجع خبراء الاقتصاد تصدّر ليبيا إلى عدم وجود تكلفة مدفوعة للكهرباء، بالرغم من وجود مشاكل فنية كثيرة وانقطاع الشبكة لساعات، حيث يحتاج تعدين العملات الرقمية إلى كميات كبيرة للكهرباء؛ بسبب الأجهزة المستخدمة في عمليات التعدين، حيث تلقى العملات الرقمية في ليبيا اهتمامًا كبيرًا، خاصةً بين فئة الشباب.

على الصعيد الرسمي؛ مازال الملف مغلق منذ مايو 2018، عندما أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قرارًا، حظر فيه التعامل بالعملات الرقمية.

ولم يقم المحافظ بأي تعديل على القرار منذ ثلاث سنوات، ومازال ساري المفعول في الوقت الذي بدأت فيه المصارف المركزية في دول الإقليم بالتفكير نحو مسار العملات الرقمية ومواكبة التطور، وسط مطالبات من المهتمين محليًا، للمركزي؛ بالبدء في دراسة التعامل بالعملات الرقمية ومراجعة القرار الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية للعملات الرقمية نحو 1,8 تريليون دولار، إذ تراجعت بمقدار 500 مليار دولار بالمقارنة مع مطلع الشهر الجاري؛ بسبب تصريحات أيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة “تيسلا”، الذي قال عبر تغيردات إن الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية أوقفت التعامل بالبتكوين التي هبطت قيمتها السوقية إلى أقل من تريليون دولار، وتراجعت، صباح الأربعاء، إلى نحو 39 ألف دولار.

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