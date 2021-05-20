مصدر لـ”218″: مرتبات مايو ستُصرف الأسبوع المقبل دون خصم 20%

قال مصدرٌ مطلعٌ، في تصريح خاص لـ”218″، إن وزارة المالية ستنفذ مرتبات شهر مايو مطلع الأسبوع المقبل، وستُحيلها للمصرف المركزي؛ تمهيدًا لصرفها لموظفي القطاع الحكومي، في عموم البلاد.

المصدر ذاته؛ أوضح أن مرتبات مايو سيتم صرفها دون خصم ما نسبته 20%، بعد صدور قرار من حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء إجراءات المجلس الرئاسي السابقة.

وأوضح المصدر، خلال حديثه لـ”218″، أن أكثر من 600 ألف موظف استفادوا من قرار وقف الخصم الذي سيرفع نسبة الإنفاق على المرتبات من الخزانة العامة بنحو 1,2 مليار دينار، سنويًا.

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