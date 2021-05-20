اقتصاد

وزير النفط: الوزارة تسعى لتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67%

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون إن الوزارة لم تتوقف عن التواصل مع كافة المستويات في الدولة الليبية لإنفاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67‎%‎.

وأضاف عون في تصريحات لمكتب الإعلام والتواصل أن هذا القرار صادر منذ نهاية 2013، وللأسف لم يتم تنفيذه إلى الآن، مؤكدًا سعي الوزارة لتنفيذ ولو بصورة جزئية بدايةً من هذه السنة.

وتابع وزير النفط :”منذ تولينا هذه الوزارة ونحن نبذل قصارى جُهدنا لمحاولة إنفاذ هذا القرار، ونتوقع أن تتم ترتيبات إيجابية بالخصوص”.

واستطرد عون بالقول :”أن أي ترتيبات بخصوص القرار ستخضع بالتأكيد لوضع الميزانيات والاعتمادات تفوق صلاحيات الوزارة”.

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  • بدلا من توظيف النسبة العالية من العاطلين عن العمل وتعويض المتضررين من نكبة فبراير اللعينة تسرقوا في المليارات وتتصرفوا في النفط كما يحلو لكم ايها السراق يا خوارج يا كفار
    على شرفاء الوطن اغلاق النفط على هؤلاء الخوارج السراق المجرمين الارهابيين اتباع الكفار والمشركين يضحكوا عليكم ويفقروا فيكم هؤلاء الخونة الذي جاء بهم الناتو والفرنسيس ولا شرعية لهم

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