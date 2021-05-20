وزير النفط: الوزارة تسعى لتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67%

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قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون إن الوزارة لم تتوقف عن التواصل مع كافة المستويات في الدولة الليبية لإنفاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67‎%‎.

وأضاف عون في تصريحات لمكتب الإعلام والتواصل أن هذا القرار صادر منذ نهاية 2013، وللأسف لم يتم تنفيذه إلى الآن، مؤكدًا سعي الوزارة لتنفيذ ولو بصورة جزئية بدايةً من هذه السنة.

وتابع وزير النفط :”منذ تولينا هذه الوزارة ونحن نبذل قصارى جُهدنا لمحاولة إنفاذ هذا القرار، ونتوقع أن تتم ترتيبات إيجابية بالخصوص”.

واستطرد عون بالقول :”أن أي ترتيبات بخصوص القرار ستخضع بالتأكيد لوضع الميزانيات والاعتمادات تفوق صلاحيات الوزارة”.