للجنوب خاصة..العبار يستعرض خطط إيصال الوقود لكامل التراب الليبي

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استعرض وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار خطط المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط لإيصال الوقود لكامل التراب الليبي وللمناطق الجنوبية بشكل خاص.

وبحث العبار مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف العماري محمد العماري ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة إبراهيم بوبريدعة الاستعدادات الجارية من قبل شركة البريقة لتكثيف الجهود بغية إيصال الوقود المدعوم من قبل الدولة الليبية إلى كافة مستحقيه في البلاد وبالأخص المناطق الجنوبية.

وأشار المجتمعون إلى أن المناطق الجنوبية تعاني منذ فترة شحًا كبيرًا في الوقود لأسباب خارجة عن إرادة شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد العبار أن حكومة الوحدة الوطنية تولي أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التي عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحتة.

وأضاف وكيل الوزارة :”لقد اطلعت على خطط المؤسسة الوطنية للنفط لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية في القريب العاجل، وتأكد لي أنها خطط جادة وفعالة وسيتم الإفصاح عنها في حينه”.

ومن جهته قال العماري :”تعتبر شركة البريقة من كبرى الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد عانت مرافق الشركة ومستودعاتها من الظروف التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية وتأمل من الحكومة مزيدًا من الدعم لصيانة وإعادة بناء المستودعات في كافة أرجاء البلاد”.

واستعرض بوبريدعة خطط وبرامج شركة البريقة لضمان إيصال الوقود إلى مستحقيه، وقدم بالشرح منظومة عمل الشركة بدءً من المستودعات مرورا بشركات التوزيع ووصولًا للمستهلك النهائي، إضافة للأنشطة الهامة والمتمثلة في التسهيلات الخاصة بالمطارات لتزويد الطائرات في مجال النقل الجوي بكافة الاحتياجات في المواعيد المبرمجة.