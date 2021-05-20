الدبيبة يصل بني وليد على رأس وفد وزاري في زيارة تفقدية

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، إلى مدينة بني وليد في زيارة تفقدية للاطلاع على الأوضاع المعيشية وتفقد المرافق الخدمية للمدينة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الزيارة ستثمل الاجتماع مع عدد من المسؤولين والوجهاء والشباب في المدينة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوفد يضم وزراء الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم المحلي، النفط والغاز، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، المواصلات، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم التقني، الشباب، الرياضة الإسكان والتعمير، الزراعة، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

وكان رئيس المجلس البلدي بني وليد المكلّف، يونس العزوزي، قال أمس الأربعاء إن رئيس الحكومة سيتفقد خلال زيارته شركة الصناعات الصوفية المساهمة والمستشفى العام وعددا من المشاريع المتوقفة بالمدينة”.

وأوضح العزوزي في تصريحات صحفية أن البلدية تعاني من تدني مستوى الخدمات الأساسية من بينها المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي سيطلع رئيس الحكومة على المختنقات كافة التي تواجه سير العمل بالبلدية.

وأثنى رئيس المجلس البلدي بني وليد على الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من خلال الزيارات التفقدية للبلديات بغية تذليل مختلف الصعاب وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.