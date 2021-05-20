اقتصاد

مصدر لـ”218″: ميزانية 2021 ستتضمن إفراجات لآلاف المرتبات

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدرٌ مسؤولٌ، يعمل في حكومة الوحدة الوطنية،في تصريح لـ”218″ أن مقترح الميزانية المقدمة للبرلمان، تضمّن إفراجات لمرتبات نحو 45 ألف موظف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المرتبات المتأخرة تعود لموظفي القطاع العام، الذين تم تعيينهم منذ سنوات، ولم يتسلّموا مرتباتهم في السابق، مشيرًا إلى أن القيمة المالية المخصّصة لهم سيتم تسييلها لمستحقيها فور اعتماد الميزانية التي سيُناقشها مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل.

وكانت الحكومة قد أرسلت مقترحًا معدلاً للميزانية، قبل أيام، إلى مجلس النواب بقيمة 93,8 مليار دينار، إذ تم تقدير بند المرتبات فيها، بما يفوق 34 مليار دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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