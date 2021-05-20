التكوري: المدة المحددة لاستكمال المحطة 15 شهراً

أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري في تصريح للرائد الخميس، البدء في الأعمال الميدانية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالية والذي تنفذه إئتلاف شركتي “سيمنس “الألمانية و”انكا “التركية بقدرة تشغيل تصل إلى 670 ميجاوات.

وأضاف التكوري أن أعمال التنفيذ انطلقت أيضا مشروع محطة مصراتة الاستعجالية بقدرة 670 ميجاوات ومحطة طبرق 740 ميجاوات، لافتاً إلى أن المدة المحددة لتجهيز هذه المحطات هي 15 شهراً.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن الأعمال المدنية بدأت بالمحطات الثلاث تمهيداً لتركيب التوربينات، مبيناً أن الوضع الحالي للشبكة الكهربائية يعد جيد نوعاً ما وأن ساعات طرح الأحمال أحياناً تزيد؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة الذي يسبب استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل أكبر.

يُشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي قال في مارس الماضي إن هناك خطة عمل لتوفير حوالي 1200 إلى 1500 ميجا وات على الشبكة، متوقعا أن تكون عدد ساعات طرح الأحمال في الذروة الصيفية 5 ساعات.‏

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