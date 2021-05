ارتفاع أسعار النفط بعد يومين من الخسائر

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو طفيف بعد يومين من الخسائر، مما يعكس تباين التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فقد جاء الارتفاع رغم مخاوف اقتصادية في الهند، حيث أدت الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى مزيد من القيود على التحركات.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 0.2 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد نزول ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء، فيما زاد الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 63.61 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت مؤسسة “إيه إن زد ريسيرش” في مذكرة: “الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يصمد بشكل جيد قبيل موسم القيادة”. وأضافت “ارتفع عدد المقبلين على المطارات الأمريكية إلى 1.85 مليون، وهو مؤشر جيد بالنسبة للطلب على وقود الطائرات”.

وأظهرت بيانات أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” لزيادة 1.6 مليون برميل.

