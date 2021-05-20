المجلس الرئاسي يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي جملة من المواضيع

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” وعضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” اليوم الخميس الموافق 20 مايو 2021 م، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” .

تناول الاجتماع مناقشة القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر وأحد أهم القضايا هي قضية الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى افتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وأخذ الإذن بمباشرة العمل .

ومن جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي على التعاون في دعم تأمين الحدود الجنوبية الليبية، وكذلك دعم مشاريع التنمية في مناطق الجنوب باعتبارها شيء أساسي لمكافحة الهجرة غير النظامية.

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