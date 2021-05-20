وزارة الاقتصاد تبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مالطا

بحث مدير فرع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، عبد الناصر نجم، مع الوكيل والمدير العام لوزارة الخارجية المالطية والشؤون الأوربية، وبحضور السفير المالطي لدى ليبيا؛ التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلديْن.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة في مدينة بنغازي؛ مناقشة تفعيل الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافةً إلى مُباشرة القنصلية المالطية عملها من مدينة بنغازي.

وتخلّل الاجتماع، عرضٌ مرئيٌ تضمّن تعريفًا بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، والتعريف بقانون الاستثمار بدولة ليبيا، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المستهدفة بالمنطقة الشرقية، والفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة المريسة.

وبحث المجتمعون إمكانية استئناف حركة الطيران وعودة الخطوط المالطية للعمل عبر المطارات الليبية، والتشاور بشأن فتح خط بحري بين الدولتيْن، وتنظيم معارض مشتركة، وتسهيل حركة المستثمرين بين البلديْن، وعقد لقاءات بين رجال الأعمال، خلال الأشهر المقبلة.

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