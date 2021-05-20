وزارة الشؤون الاجتماعية تجيب على عدة تساؤلات حول منحة الزوجة والأولاد

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بالرد على جميع التساؤلات عبر بريد الصفحة بخصوص منحة الزوجة والأولاد.

وقالت الوزارة أشرنا في عديد المرات ووفقا للقانون رقم 27 لسنة 2013 م فإن منحة الزوجة والاولاد غير قابلة للاستقطاع تحت أي عذر ويجب أن تسلم كاملة للمواطن، كما قامت الوزارة بالتواصل والتأكيد على جميع المصارف التجارية.

وأضافت أنه من ضمن الحلول المقترحة من قبل الوزارة هو صرف المنحة للمواطنين عن طريق شيك شباك مباشرة بدون خصومات، أيضاً المواطن لديه الحق في تحديد طريقة استلامة للمنحة حسب رغبته ولقد فتح الباب لجميع المواطنين لتحديد ذلك من خلال المنصة التي اطلقتها الوزارة.

كما تم صرف المنحة على حسابات أرباب الأسر لأنها كانت الوسيلة الأسرع لإيصال المنحة لأكبر شريحة من المواطنين إلا إن المواطن سيكون له ميزة تعديل بيانات المصرف من خلال المنصة وحسب رغبة المواطن، وكذلك فيما يخص منحة البنات فوق سن الثامنة عشر سيتم صرفها حال الإنتهاء من إجراءات الحصر لهذه الشريحة في أقرب فرصة.

وكشفت الوزارة عن تواصلها مع مصرف الأمان بخصوص عدد الأشهر المصروفة من قبل المصرف بإنزال الأشهر الثلاث دفعة واحدة، وبالإضافة إلى السيدات الليبيات المتزوجات من أجانب سيتم صرف المنحة لأبنائهم حسب ما نص عليه القانون.

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