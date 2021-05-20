“أونكتاد”: التجارة العالمية حقّقت نسبة نمو قياسية

نمت التجارة العالمية بمستويات قياسية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لتقرير حديث، نشرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

وجاء في التقرير أن نسبة النمو بلغت 10% مدفوعةً باقتصاديات دول منطقة شرق آسيا، التي نجحت في الحدّ من تداعيات فيروس “كورونا”، الاقتصادية.

وأشار تقرير “أونكتاد” إلى أن دول المنطقة اعتمدت في صادراتها على المواد المستخدمة في الوقاية من عدوى “كورونا” إلى جانب الصناعات الرقمية.

وقال التقرير إن هناك بعض الدول محدودة الدخل تُعاني من تداعيات الفيروس، مشيدةً، في الوقت ذاته، بالدور الأمريكي في إنعاش الاقتصاد المحلي، بعد ما خصّصت ترليون و900 مليار دولار لتعزيز اقتصادها؛ تزامنًا مع نمو الاقتصاد الصيني، أواخر العام الماضي.

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