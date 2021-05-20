أخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 20 مايو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 20 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الامريكي =5.10 و5.105 دينار ليبي
الدولار حوالة تركيا =5.10 دينار ليبي
الدولار حوالة دبي =5.09 دينار ليبي
الدولار بشيك التجارة والتنميه = 5.94 دينار
الدولار بشيك الوحدة =5.88 دينار
الدولار بشيك الجمهورية =5.13 دينار
اليورو= 6.09 دينار ليبي
الباوند =7.10 دينار ليبي
الليرة التركية = 0.60 دينار ليبي
الجنية المصري = 0.33 دينار ليبي
الذهب الكسر عيار 18 بـ 213 دينار ليبي
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