أشرف العبار يناقش تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصفاة طبرق

عقد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط “أشرف العبار” اليوم الخميس 20 مايو 2021 مع عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والشؤون الفنية وموقع قنفودة والمكلف بمهام عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي “عبد المطلب آدم”، وبحضور عدد من المدراء.

نوقش خلال الاجتماع حادثة الحريق الذي نشب بمضخة وحدة زيت الوقود الثقيل بوحدة التكرير بمصفاة السرير صباح اليوم، نتيجة إرتفاع درجة الحرارة الناتجة عن كرسي التحميل بالمضخة وأدى إلى إحتراق المضخة والمضخة المجاورة وبعض العوازل الحرارية للأنابيب المحيطة فقط.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصفاة طبرق لوجود مشاكل فنية حالت دون العمل بطاقة إنتاجية مرتفعة نتيجة تعطل عدد ( 2 ) من محركات مراوح تبريد قمة البرج الرئيسي ، وعدم وجود بديل بالموقع .

وذكر بأن هذه الحوادث كانت نتيجة عدم توفر الميزانيات اللازمة لتوفير قطع الغيار المطلوبة لعمليات الصيانة ، والشركة الأن تعمل على المحافظة على أصول الشركة من المنشأت والمعدات بتوفير ما يلزم من قطع غيار لها وصيانتها والذي يتطلب توفير ميزانيات مناسبة في وقتها .

وقد تم مناقشة إنخفاض الإنتاج بالمصفاتين ( طبرق – السرير ) وحث “العبار” على العمل لتوفير قطع الغيار اللازمة والمناسبة في أسرع وقت حسب الميزانيات المتوفرة .

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