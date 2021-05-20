لاريبوبليكا : الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاقات الهجرة بين ليبيا و تونس

ذكرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية اليوم الخميس ، أن المفوضية الأوروبية تجري محادثات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك مع ليبيا وتونس بشأن سبل تخفيف عدد المهاجرين العالقين في إيطاليا .

وقالت إيلفا جوهانسون كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهحرة إنني على اتصال بالحكومات لإنشاء شبكة للمساعدات التطوعية وإعادة التوزيع الطوعي التي يمكن أن تساعد إيطاليا بهذا الشأن طوال أشهر الصيف حتى نوافق على إصلاح الاتحاد الأوروبي .

ما الذي يناقشه الاتحاد الأوروبي مع ليبيا وتونس؟

كما أعربت المفوضة عن أملها في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق مع تونس لتقديم الدعم الاقتصادي مقابل التزام تونس بإدارة حدودها .

وغردت يوم الخميس جوهانسون بأنها كانت في تونس مع وزير الداخلية الإيطالي لإجراء محادثات.

وأوضحت في التغريدة قولها : يجب على الاتحاد الأوروبي العمل مع الدول الشريكة للحد من الهجرة غير النظامية وإدارة الهجرة ودراسة الأسباب ، لا سيما العواقب الاقتصادية للوباء .

وقالت لصحيفة لاريبوبليكا إن الاتفاقية ستوفر لتونس الموارد اللازمة لمحاربة المتاجرين بالبشر وللسلطات التونسية الانخراط في إدارة السماسرة واستعادة مواطنيها الذين غادروا إلى أوروبا وإعادة الأجانب الموجودين في بلادهم.

وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي أيضًا للصحيفة إنها منفتحة على المحادثات مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بشأن اتفاق جديد للهجرة وأنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الليبية في ديسمبر.

وقالت لدينا ردود فعل إيجابية للغاية من الحكومة المؤقتة ، وهناك فرص للعمل بشكل جيد مع طرابلس .

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