وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يستعرض مقترح المجمع الإداري لديوان الوزارة والجهات التابعة لها

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “رجب خليل” اليوم الخميس اجتماعاً بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية “سهيل بوشيحة” ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة والشركة المنفذة للمشروع وعدد من رؤساء ومدراء الجهات التابعة بمقر الوزارة لعرض مقترح مشروع مبنى إداري يضم الوزارة والجهات التابعة لها.

اطلع الحضور خلال الاجتماع على عرض مرئي يتضمن مشروع المبنى الإداري للوزارة والجهات التابعة لها بما يمكنها من أداء المهام والأعمال المناطة بها ويدعم خطة عملها والخارطة الإستثمارية وإتمام الإجراءات وتقديم كافة الخدمات للزوار والمراجعين.

وأشار “خليل” إلى أن تنفيذ المشروع الإداري يأتي في إطار سعي الوزارة لضم جميع مكوناتها والجهات التابعة لها بمجمع إداري يتناسب مع وزارة الاقتصاد والتجارة التى تمثل الدولة الليبية أمام دول العالم والشركات والمنظمات الدولية في مجالات الإستثمار والتجارة والعمل على إنجاز المشروع بما يخدم تطلعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة في تطوير المنظومة الاقتصادية للدولة وتشجيع الإستثمار بكافة المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية