تايمز أوف مالطا : مالطا على إستعداد كامل لافتتاح قنصلية في مدينة بنغازي وإعادة إعمار المدينة

قام وفد برئاسة السكرتير الدائم للشؤون الخارجية والأوروبية كريستوفر كوتاجار بزيارة إلى طرابلس وبنغازي بليبيا ، بهدف بدء الاستعدادات اللازمة لافتتاح مالطا قنصلية في مدينة بنغازي .

وبحسب صحيفة تايمز أوف مالطا عقد الوفد اجتماعات مع رئيس بلدية بنغازي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة والهيئة العامة لتنسيق الخصخصة والاستثمار في بنغازي .

كما تمت زيارة ميناء بنغازي حيث تحدث الوفد إلى كل من إدارة الميناء وهيئة الميناء وراقب عمليات الميناء نفسه وتم خلال هذه اللقاءات تسليط الضوء على مجالات التعاون في المجال البحري وإعادة إعمار المباني والجسور المنهارة وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالصناعة والاستثمار في فرز النفايات والطاقة المتجددة.

صرح السكرتير الدائم كوتاجار ، أنه في حين أن تأثير النزاعات على مدينة بنغازي على مدى العقد الماضي كان هائلاً ، فقد تمكنا من رؤية مناطق كاملة من المباني المهدومة ، أظهر الأشخاص الذين التقيناهم التصميم المطلوب لإعادة بناء هذه المدينة ونمو نشاطها الاقتصادي ، كما هو مناسب لزيادة الفرص لمستقبل الليبيين أنفسهم وفقا للصحيفة.

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