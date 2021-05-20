الحويج يبحث مع سفير الجزائر لدى ليبيا تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا كمال حجازي، آلية تنظيم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات بين البلدين ودعم رجال الأعمال والتشبيك بين شركات القطاع الخاص في الدولتين من خلال تنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في منشور على صفحتها بفيسبوك، إن الاجتماع بين الطرفين الليبي والجزائري، تطرق كذلك إلى المشاريع الاستثمارية المستهدفة بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى مناقشة البرنامج العام للمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المزمع إقامته بدولة الجزائر خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري.

واتفق الطرفان حسب الوزارة، على عقد لقاءات مشتركة خلال الفترة المقبلة بمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق.

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