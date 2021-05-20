رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد سيّر المجمع الصناعي بني وليد والمشاريع المتوقفة في المدينة

بني وليد 20 مايو 2021 ( وال ) – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد دبيبة ” اليوم الخميس، بزيارة لمدينة بني وليد تفقد خلالها سيّر العمل بمجمع الصناعات الصوفية والمرافق العامة المتضررة في المدينة.

كما تفقد رئيس الحكومة المشروعات المتوقفة في عدد من القطاعات العامة، مؤكدًا خلال جولته أن الوزارات المعنية ستعمل على استئناف تنفيذ هذه المشاريع على وجه السرعة .

كما قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال هذه الجولة، بافتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بحي الفقهاء.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بأن رئيس الحكومة، عقد اجتماعا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي القطاعات والشركات والهيئات العامة بالمدينة، ناقش خلاله بعض الملفات الحيوية التي تهدف في مجملها إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات. (وال)

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