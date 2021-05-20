الدبيبة يتفقد مصنع النسيج ببني وليد ويرفع مرتبات عامليه

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أجرى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء ووزراء الدولة جولة داخل بني وليد شملت مصنع السجاد التابع لشركة إنماء للصناعات الصوفية، وعدد من المشروعات المتوقفة بالبلدية.

واطلع الدبيبة والوفد الوزاري، على خطوط الإنتاج وظروف العمل بالمصنع واستمع لشرح وافٍ من قبل المسؤولين عن المصنع والمعوقات التي تواجهه.

وقالت إدارة التواصل بالحكومة، إن الدبيبة أعطى تعليماته للجهات المختصة بتوفير ما يلزم لزيادة الإنتاج بالمصنع، كما أعطى تعليماته أيضا بزيادة مرتبات العاملين بنسبة 70 بالمائة، ليساهموا بالارتقاء بالمصنع.

وأضافت أن الدبيبة زار موقع بناء المدرسة النموذجية بمنطقة سوف الجين الذي توقفت أعمال البناء به منذ سنة 2010 وقد اعطى تعليماته لجهاز تنمية المراكز الإدارية بسرعة إنجاز العمل بالمشروع والذي تبلغ نسبة الانجاز به 42 بالمائة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على استكماله خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر.

وقالت الإدارة، أن الدبيبة افتتح رفقة وزير التربية والتعليم مدرسة جمال عبدالناصر للتعليم الأساسي.

وأضافت أن الوفد زار المبنى المخصص ليكون مقرًا للشركة العامة للكهرباء والذي بدء العمل به منذ سنة 2014 ولم يتم استكماله نظرًا لظروف البلاد، وذكرت أن الدبيبة أعطى تعليماته لرئيس مجلس إدارة الشركة بتعديل التعاقد مع الشركة المنفذة ليتوافق مع تعديل سعر الصرف الرسمي وليكون وفق الأسعار الحالية.