خلال زيارته لبني وليد.. الدبيبة يتفقد عدة مشاريع ..ويصدر تعليماته

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس بزيارة لمدينة بني وليد برفقة عدد من وزراء الدولة والمسؤولين.

وقام خلال الزيارة بجولة داخل مدينة بني وليد شملت مصنع السجاد بالمدينة التابع لشركة إنماء للصناعات الصوفية، حيث اطلع على خطوط الإنتاج وظروف العمل بالمصنع.

وفي ذات السياق قام الدبيبة بإعطاء تعليماته للجهات المختصة بتوفير ما يلزم لزيادة الإنتاج بالمصنع، وتشجيعاً للعاملين به تقرر أيضاً زيادة مرتباتهم بنسبة 70%، ليساهموا بالإرتقاء بهذا الصرح الصناعي.

وتم أيضاً تفقد عدد من المشروعات المتوقفة بالبلدية حيث زار موقع بناء المدرسة النموذجية بمنطقة “سوف الجين” الذي توقفت أعمال البناء به منذ سنة 2010 ولقد أعطى تعليماته لجهاز تنمية المراكز الإدارية بسرعة إنجاز العمل بالمشروع والذي تبلغ نسبة الانجاز به 42%؛ وتم الإتفاق على استكماله خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر.

كما قام رفقة وزير التربية والتعليم بإفتتاح مدرسة جمال عبدالناصر للتعليم الأساسي.

وتوجه أيضاً بزيارة المبنى المخصص ليكون مقراً للشركة العامة للكهرباء والذي بدء العمل به منذ سنة 2014 ولم يتم استكماله نظراً لظروف البلاد، وأعطى الدبيبة تعليماته لرئيس مجلس إدارة الشركة بتعديل التعاقد مع الشركة المنفذة ليتوافق مع تعديل سعر الصرف الرسمي وليكون وفق الأسعار الحالية.

وشملت الجولة الإطلاع على المجمع الإداري للمدينة والذي طاله التخريب خلال السنوات الماضية وقد وعد الرئيس بتوفير كل الإمكانيات المادية للبلدية لصيانة المبنى ليعود كما كان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية