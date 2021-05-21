مؤسسة النفط تُدشّن مشروعًا تعليميًا في بلدية البريقة

افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، مشروع المعامل التعليمية في جامعة النجم الساطع، والذي شمل معملاً تعليميًا عن الطاقات المتجددة لتخصصيْ “الهندسة الكهربائية و الميكانيكية”، ومعملاً للغة الإنجليزية، بسعة 20 طالبًا ومعمليْن للحاسب الآلي بسعة 40 طالبًا.

ويأتي هذا التدشين استكمالاً لجهود المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التنمية المستدامة؛ من أجل توفير البيئة التعليمية اللائقة والمناسبة؛ لتحسين المخرجات التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي، بما يواكب متطلبات سوق العمل.

يُشار إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة من المشاريع، التي نفذتها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة البريقة وضواحيها، مثل مشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية، وعدد من المشاريع الأخرى.

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