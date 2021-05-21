“المشيشي” في زيارة مرتقبة إلى ليبيا لبحث مشاريع الإعمار

يعتزم رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، القيام بزيارةٍ رسميةٍ إلى ليبيا، يوم غدٍ السبت، على رأس وفدٍ كبيرٍ من رجال الأعمال التونسيين.

يُرافق “المشيشي”، في هذه الزيارة المرتقبة، ألف رجل أعمال، ومن المنتظر أن يلتقي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب الرئاسة التونسية؛ سيحضر “المشيشي” افتتاح المعرض “التونسي- الليبي” حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، والذي ينطلق يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن تُشارك في المعرض، الذي ينطلق في 23 من مايو الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام؛ 150شركةٍ تونسيةٍ، ومجموعةٌ كبيرةٌ من رجال الأعمال.

وشهدت العلاقة التجارية بين البلديْن نشاطًا واضحًا، منذ مطلع العام الجاري، توّج بزيارة وفدٍ اقتصاديّ من الغرفة التجارية بمدينة صفاقس، خلال فبراير الماضي.

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