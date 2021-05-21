أسباب رفض الميزانية الموصوفة بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا .. ملفات مهمة تطرح على طاولة النقاش

ناقش مجلس النواب الليبي، الإثنين المقبل، ميزانية حكومة الوحدة الوطنية لسنة 2021، بمقر المجلس في مدينة طبرق، إضافة إلى ملف التعيينات الجديدة في المناصب السيادية، وهما من أخطر الملفات الساخنة على الساحة الليبية الآن.

وبحسب المصادر، فيتوقع أن تكون الميزانية في حدود ما بين 90- 93.8 مليار دينار وهو مبلغ اختلف ليبيون في تقديره، هل مناسب أم مبالغ فيه .

وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي عطية الفيتوري، مبلغ الميزانية بأنه “ضخم؛ فهو ضعف ميزانية عام 2020، إلا أنه يرى مبررات لهذه الزيادة، منها تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 70 بالمئة، أي رفع قيمة الدولار الأميركي 220 بالمئة مقابل الدينار.

ويضيف في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” أن جزءً كبيرا من الميزانية العامة يجب دفعة بالدولار مثل تحويلات الحكومة للبعثات الدبلوماسية والدراسة والعلاج في الخارج على حساب الدولة، بالإضافة إلى الدعم السلعي لمواد غذائية وتشغيل الكهرباء وبنزين السيارات، إضافة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 20 بالمئة.

وتوقع مدير مركز الدراسات المالية بوزارة المالية الليبية سعيد اسماعيل، في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أن يوافق البرلمان على الميزانية بعد اجراء التعديلات المطلوبة بحيث يكون التخفيض في حدود 90 مليار وفقا لما نقلته سكاي نيوز عربية .

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