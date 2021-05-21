أخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 21 مايو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 21 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي =5.09 و5.095 دينار ليبي

الدولار حوالة تركيا =5.09 دينار ليبي

الدولار حوالة دبي =5.08 دينار ليبي

الدولار بشيك التجارة والتنميه = 5.90 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.88 دينار

الدولار بشيك الجمهورية =5.13 دينار

اليورو= 6.09 دينار ليبي

الباوند =7.10 دينار ليبي

الليرة التركية = 0.60 دينار ليبي

الجنية المصري = 0.33 دينار ليبي

الذهب الكسر عيار 18 بـ 213 دينار ليبي

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