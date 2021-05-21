لخطورة تداولها.. أمريكا والصين تضغطان على العملات الرقمية

أجازت وزارة الخزانة الأمريكية للسلطات التنفيذية، البدء في اتخاذ إجراءات؛ من شأنها فرض رسوم على تداول العملات الرقمية، التي تفوق عشرة آلاف دولار.

وأرجعت الوزارة الإجراء، في بيان عمّم يوم الخميس، إلى أنه يأتي في إطار الحد من التهرب الضريبي والتقليل من أنشطة غير قانونية، وفقًا للوزارة.

وقالت الوزارة إنها ستُتابع المعاملات المالية الرقمية كافة، وستتم تغطية حسابات تبادل الأصول المشفرة؛ لرصد أي حركة تعامل تفوق قيمتها عشرة آلاف دولار للمعاملة الواحدة.

وأشار البيان إلى فارق الضريبة الفعلي منذ عام 2019 إذ بلغ 600 مليار دولار.

وكانت السلطات الصينية قد حظرت، قبل أيام، التعامل بالعملات الرقمية، وسط تحذيرات باستمرار التعامل بها، مرجعةً الأمر إلى شدة خطورة التداول فيها، وفقًا لما نشرته ثلاثة جمعيات رئيسة تابعة للمصرف المركزي الصيني.

ودفع ذلك إلى هبوط عملة بتكوين إلى حدود 35 ألفًا لتخسر بذلك نحو 40٪ من دورة صعودها في أبريل الماضي؛ إلا أنها عادت للنشاط بشكل جزئي، أمس الخميس، ليتم تداولها في الساعات الماضية بنحو 40 ألف دولار.

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