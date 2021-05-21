خاص: للضغط على النواب.. مسؤول بالأعلى للدولة يؤكد مناقشات المجلس المدة الماضية للتقدم بمقترح لإقرار الميزانية

قال مسؤول رفيع المستوى بمجلس الأعلى للدولة في تصريح حصري لصدى الاقتصادية أن المجلس قد ناقش خلال اجتماعاته المدة الماضية كيفية الضغط على مجلس النواب لاعتماد ميزانية 2021 وذلك بإصدار مراسلة لرئيس الحكومة باستعداد الأعلى للدولة بتقديم مقترح بشأن إقرار الميزانية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي ، ومشيراً إلى أن مراسلة رئيس المجلس للدبيبة التي نُشرت ليست رسمية ومتوقعاً سحبها وذلك لمخالفته الاتفاق السياسي.

ويقول مسؤول آخر بالمجلس أن المراسلة رسمية وصُدرت ولكنها تعد مخالفة.

وكان المتحدث الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة “محمد عبد الناصر” قال عبر صفحته بالتويتر أن المراسلة الموجودة من رئيس المجلس “خالد المشري” إلى مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسه “عبد الحميد الدبيبة” مزوّرة ولا أساس لها، كما أكدّ أنّ اعتماد الميزانية ليس من اختصاصات المجلس.

وكانت صدى قد نشرت في وقتٍ مضى مراسلةً تحصلت عليها من مصادر “موثوقة جداً” تفيد بطلب الأعلى للدولة التقدم بمقترح لإقرار الميزانية.

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