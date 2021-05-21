رئيس الحكومة التونسية يتوجه إلى طرابلس لافتتاح معرض التونسي الليبي

أعلن رئيس الوزراء هشام المشيشي أنه سيتزور العاصمة الليبية طرابلس لافتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري والذي سينطلق الأحد المقبل.

وصرّح وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية في تونس كمال الدوخ بأن الوفد التونسي برئاسة المشيشي سيتوجه إلى ليبيا للمشاركة في معرض بخصوص إعادة الأعمار في ليبيا.

وأوضح الوزير أن المعرض سيجري بحضور قرابة 150 عارضا من تونس في مختلف الاختصاصات وعلى رأسها مكاتب الدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية .

ووصف وزير التجهيز والاسكان المعرض بأنه بمثابة انطلاقة للتعاون بين تونس وليبيا وضرورة تحقيق اندماج تنموي كامل بين البلدين بهدف الولوج إلى السوق الإفريقية ، مشددا على أن مستقبل تونس هو من مستقبل ليبيا .

ومن المقرر أن يتواصل المعرض من 23 إلى 25 مايو تحت شعار تونس ليبيا بوابة نحو إفريقيا بمشاركة أكثر من 480 عارضا وبحضور 700 اقتصادي، 1200 شخص من تونس ، حسب مجلس الإعمال التونسي الإفريقي.

وأكد الجانبان خلال المكالمة الهاتفية حرص حكومتي البلدين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات .

وأشاد رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالمستوى الرفيع للعلاقات الليبية التونسية ، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.

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