ملفات ساخنة على طاولة مجلس النواب الليبي الاثنين القادم.. هذه أبرزها!

متابعات – يناقش مجلس النواب الليبي، الإثنين المقبل، ميزانية حكومة الوحدة الوطنية لسنة 2021، بمقر المجلس في مدينة طبرق، إضافة إلى ملف التعيينات الجديدة في المناصب السيادية، وهما من أخطر الملفات الساخنة على الساحة الليبية الآن.

وبحسب المصادر، فيتوقع أن تكون ميزانية ليبيا لعام 2021 في حدود ما بين 90- 93.8 مليار دينار، وهو مبلغ اختلف ليبيون في تقديره، هل مناسب أم مبالغ فيه، على أساس أن عمر الحكومة الحالية 6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

أما الملف الخطير الثاني الذي يناقشه البرلمان الإثنين المقبل، فهو التعيينات الجديدة في المناصب السيادية، والذي تم وضع الترشيحات الخاصة بها بالفعل، وخطورته تنبع من أن تنظيم الإخوان يسعى إلى تعطيل التعيينات الجديدة بعد أن ظهر لهم خلو قوائم المرشحين من أذرعهم القديمة فيها، وبخاصة رئيسا المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

وقد يشمل هذا التعطيل محاولة لإيجاد توتر وفوضى جديدة في البلاد، أو تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام.

وظهر بوضوح غضب الإخوان في خطاب المجلس الأعلى للدولة، الذي يسيطر عليه التنظيم، إلى مجلس النواب، حيث دعاه إلى “عقد المزيد من اللقاءات” للتباحث حول الأمر، بدلا من النظر في قوائم الترشيحات التي أحالتها لجنة تابعة لـ”النواب”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي