الدولار الامريكي يتراجع يتجه نحو خسائر أسبوعية رغم انحسار المخاوف

كان الدولار يحوم حول أدنى مستوياته الأخيرة يوم الجمعة وكان من المقرر أن يسجل انخفاضًا أسبوعيًا متواضعًا حيث تلاشت مخاوف التجار من الحديث التدريجي في دقائق بنك الاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من تراجع أسعار السلع والأعصاب بشأن تفشي الفيروسات كبح جماح الخسائر.

مقابل اليورو ، توقف الدولار عند 1.2230 دولار ، وهو ليس أعلى بكثير من أدنى مستوى في أربعة أشهر 1.2245 دولار الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع ويقترب من اختبار الدعم الرئيسي حول 1.2345 دولار. استقر مؤشر الدولار دون مستوى 90 وكان آخر مرة عند 89.777.

وانخفض المؤشر ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنحو 0.6٪ خلال الأسبوع حتى الآن. مقابل الين الياباني ، استقر الدولار عند 108.74 ، بخسارة أسبوعية بنسبة 0.5٪ تقريبًا.

الجنيه الاسترليني ، الذي يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي وارتفع بنسبة 2.6٪ خلال شهر مايو حتى الآن ، تم تعليقه بعيدًا عن أعلى مستوياته في عدة سنوات حيث ينتظر التجار بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة.

واستقر آخر تداول للجنيه الاسترليني عند 1.4185 دولار.

وترك الين الياباني وراءه في كل التركيز الأخير على التضخم ، والتناقص والارتفاعات المستقبلية. يقترب من أضعف مستوياته في ثلاث سنوات عند 133.02 لكل يورو ويتجه لخسارة أسبوعية خامسة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

مقابل الدولار ، انخفض الين بنسبة 5٪ خلال العام حتى الآن وهو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً. لقد كان أداؤه أسوأ في بعض الأزواج ، حيث فقد ما يقرب من 10٪ على الدولار الكندي وما يقرب من 9٪ على الجنيه.

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