رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية يتفقد عددًا من المواقع السياحية والأثرية في  بلديتي المرج وساحل الجبل الأخضر

الجبل الأخضر 21 مايو 2021 (وال)- قام رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية للمنطقة الشرقية سامي السعيطي، عددًا من المواقع السياحية والأثرية في بلديتي المرج وساحل الجبل الأخضر.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن الجولة انطلقت بزيارة تفقدية لمكتب السياحة بمدينة المرج، لبحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنشيط السياحي،أعقبها عقد اجتماع مع المجلس التسييري لبلدية ساحل الجبل الأخضر داخل مقر البلدية، لبحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنشيط السياحي بعدد (18) محلة سياحية ببلدية ساحل الجبل الأخضر، بالإضافة لعدد من الموضوعات والاقتراحات، لإثراء دور التنشيط السياحي ونشر الوعي السياحي بمواقع الجذب السياحي .

وأضاف المراسل أن الزيارة شملت أيضًا لقاء عمل مع منسقي منظمة شتلة، التي تُشرف على مبادرة تطوعية بهدف تجميل وبستنة متحف قصر، إلى جانب إقامة مشروع لعمل لوحات إرشادية بالمتحف الأثري.

وأشار المراسل إلى أن رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الشرقية، أكد حرص الوزارة على تطوير وتعظيم الرافد السياحي، والاستفادة من المواقع السياحية والطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية .

وأشار رئيس الديوان إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن نهج ورسالة الوزارة، للاطلاع على المشاكل والتحديات على أرض الواقع، من أجل العمل على حل الممكن منها؛ لتعزيز التنمية السياحية، لتكون مركز جذب للسياحة المحلية والنهوض بالواقع السياحي بالمدن الشرقية. (وال) أ ف/ ر ت

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