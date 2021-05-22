غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي تُنظم ملتقى تقنية المعلومات ودورها في التنمية الإدارية وتطوير سوق العمل

بنغازي 22 مايو 2021 (وال)- تعتزم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي تنظيم ملتقى تقنية المعلومات ودورها في التنمية الإدارية وتطوير سوق العمل، ضمن فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات.

هذا وستقام الملتقى تحت شعار ” تعليم تدريب إنارة إلكترونية سوق العمل”، وذلك على هامش الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية يوم الأول من شهر يونيو من كل عام، وذلك بقاعة المؤتمرات قاريونس – بنغازي (وال) إ م

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