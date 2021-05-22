آلاف السيارات الجديدة والمُستعملة في طريقها إلى ميناء بنغازي

من المتوقّع أن تصل، الساعات المقبلة، إلى ميناء بنغازي، عددٌ من السفن التجارية المُحمّلة بسيارات مستوردة المستعملة والجديدة.

ومن المنتظر أن تصل باخرة السيارات SEA halans، وعلى متنها أكثر من 270 سيارةً مستوردةً من السوق الأوروبية.

وقد وصلت باخرة السيارات balgic pirhana التابعة للوكيل الملاحي شركة “نسيم البحر”، وعلى متنها مائة سيارة.

وسبق ذلك وصول سفينة السيارات silvar sun التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيانا الدولية”،ـ وعلى متنها 2600سيارة مستوردة من السوق الأوروبية.

واستقبل مرفأ بنغازي، قبل أسبوع، ناقلة السيارات ashon المحمّلة بـ 966 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

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