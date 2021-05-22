هذه ابرز تصريحات السفيرة الأمريكية في إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أمس الجمعة من المهم أن نحمي حقوق الإنسان ونكافح الفساد في ليبيا ، حقق الشعب الليبي تقدمًا هائلاً نحو المصالحة الوطنية الآن يريدون الانتخابات ، لذا حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات وكما قال المبعوث الخاص يان كوبيش وآخرون ، يجب أن يحدث هذا التقدم بحلول يوليو

وأوضحت السفيرة من جانبها إنه حان الوقت للقيادة الليبية لتوحيد الميزانية وبناء مؤسسات لمكافحة الفساد ، ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة لتلبية احتياجات الشعب الليبي وتحتاج الحكومة إلى تطبيق إجراءات الشفافية للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن إدارة عائدات النفط .

في استطلاعات الرأي ، يشير الليبيون باستمرار إلى الفساد باعتباره مشكلة عميقة الجذور يجب التغلب عليها حتى تزدهر ليبيا حيث تحتاج حكومة الوحدة الوطنية إلى بناء مؤسسات من شأنها أن تقاوم آفة الفساد وتزيل السيطرة بعيدًا عن الجماعات المسلحة التي أساءت استخدام مواقعها لتحقيق مكاسب شخصية وفقا لما أوردته السفيرة .

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