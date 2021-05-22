بعد زيارته لمدينة سرت.. وزير الصحة يرسل أجهزة ومعدات طبية إلى المرافق الصحية بالمدينة

على ضوء زيارة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” لمدينة سرت يوم 14 مايو الماضي، قدمت الوزارة شحنة طبية لمستشفى إبن سينا التعليمي بمدينة سرت اليوم السبت 22 مايو 2021 وتتضمن أجهزة تصوير بالموجات فوق الصوتية عدد 6 أجهزة لمراقبة المريض ، وجهاز واحد للتنفس الاصطناعي ، كذلك جهاز للأشعة الفوق سينية، وجهاز الأشعة، وجهاز الرنين المغناطيسي، وتركيب قطع غيار لجهاز قسطرة القلب.

كما استلم مجمع العيادات سرت جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية ، وجهاز تخدير ، منظومة جهاز أشعة مع افلام ، مع عدد (50) أسطوانة أكسجين.

وتم توفير متطلبات مركز الأورام بالمدينة من الأدوية والعناية الفائقة ووحدة أمراض الدم، وتزويده بسيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع الموافقة على بدء تنفيذ أعمال مستشفى بو هادي القروي.

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