غرفة التجارة “مصراتة” تناقش اللمسات الأخيرة للمنتدى “الليبي- الجزائري”

ناقش رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، محمد الرعيض، مع سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا، كمال عبد القادر حجازي؛ إعادة تقوية التبادل التجاري والاقتصادي بين ليبيا والجزائر.

الاجتماع، الذي عُقد بمقر الغرفة؛ تضمن مناقشة أهمية المنتدى الاقتصادي “الليبي- الجزائري”، الذي سيُعقد نهاية مايو الحالي في العاصمة الجزائرية، ووضع اللمسات الأخيرة للمنتدى الاقتصادي “الليبي- الجزائري”.

كما بحث الطرفان إمكانية تعزيز تبادل الزيارات والخبرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلديْن، إلى جانب دعوة التجار ورجال الأعمال في مصراتة خاصةً، وليبيا عامةً؛ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي “الليبي- الجزائري”، والتي ستُقام دورته الأولى، نهاية مايو الجاري، في الجزائر.

وشارك في الاجتماع عددٌ من أعضاء لجنة الإدارة والموظفين بالغرفة، وعددٌ من المؤسسات داخل المدينة، ومجموعةٌ من رجال الأعمال والتجار المنتسبين للغرفة.

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